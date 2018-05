Podľa nemeckej tlače chce D. Trump vytlačiť nemecké automobilky z USA

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 31. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump chce vytlačiť nemecké automobilky zo Spojených štátov, píše nemecký týždenník Wirtschaftswoche. Tie kontrolujú drvivú väčšinu amerického trhu s prémiovými autami.Trump minulý týždeň požiadal ministra obchodu Wilbura Rossa, aby zvážil, či dovoz áut, vrátane nákladných vozidiel, ako aj autokomponentov, neohrozuje národnú bezpečnosť USA. Rovnaké dôvody stáli aj za rozhodnutím Washingtonu zaviesť dovozné clá na oceľ a hliník, čo zvýšilo napätie vo vzťahoch Spojených štátov a ich obchodných partnerov. V prípade dovozu áut uvažuje Trump podľa nemenovaných zdrojov clá na úrovni 20 až 25 %.Citujúc niekoľko nemenovaných európskych a amerických diplomatov Wirtschaftswoche uviedol, že v apríli počas stretnutia s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom sa Trump vyjadril, žeZ krajín Európskej únie je najväčším vývozcom áut do USA práve Nemecko. Automobilky z tejto krajiny kontrolujú zhruba 90 % amerického trhu s prémiovými autami. BMW predáva v USA autá rovnomennej značky a vozidlá Rolls-Royce, Daimler vlastní značku Mercedes-Benz a Volkswagen značky ako Audi, Porsche, Bentley a Bugatti.Spojené štáty vyviezli do EÚ v minulom roku osobné autá zhruba za 6,2 miliardy eur. Na druhej strane, vývoz áut z EÚ do USA dosiahol okolo 37 miliárd eur. Nemecké automobilky vyrobili na americkom trhu vlani 804.000 áut, ďalších 657.000 však Nemecko vyviezlo na severoamerický trh. V prípade, že by USA uvalili na dovoz áut z EÚ 25-% clo, pre nemeckých výrobcov prémiových áut by to podľa analytikov zo spoločnosti Evercore znamenalo dodatočnú záťaž vo výške 4,5 miliardy eur.