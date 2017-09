Podľa novely by jasle mali byť aj pre deti nepracujúcich rodičov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Denisa Horváthová Foto: TASR - Denisa Horváthová

Bratislava 12. septembra (TASR) - Od januára budúceho roka by mali byť jasle dostupné aj pre deti nepracujúcich rodičov. Poskytovanie tejto služby však bude za určitých podmienok. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú dnes parlament poslal do druhého čítania. Na rokovanie Národnej rady SR ju predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.Podmienky prevádzkovania zariadení upravila novela tzv. jasličkového zákona ešte v marci tohto roka, ktorá "detské jasle" zadefinovala ako sociálnu službu. Novela však vstúpila do platnosti bez podpisu prezidenta Andreja Kisku. Považoval ju totiž za diskriminačnú voči niektorým skupinám rodičov. Podľa zákona majú byť oprávnenými prijímateľmi tejto služby rodičia, respektíve zákonní zástupcovia, ktorí vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú dennou formou na strednej či vysokej škole. Novela tak mala prispieť k podpore zosúlaďovania rodinného a pracovného života.Ministerstvo však pripravilo zmeny v novele zákona o sociálnych službách.priblížil rezort práce s tým, že táto služba má byť aj pre rodičov, ktorí nespĺňajú tzv. podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, teda nepracujú.Umiestniť dieťa do zariadenia však budú môcť rodičia za určitých podmienok. Poskytovanie tejto služby bude obmedzené prevádzkovými pomermi konkrétneho zariadenia, teda sa bude musieť prihliadať na využitie reálne neobsadených miest. Zariadenie taktiež bude musieť prihliadať aj na zachovanie plnenia regulácie počtu detí v dennej miestnosti, ktorá slúži ako spálňa a herňa.priblížil rezort práce. Novelou zákona sa zároveň zvyšuje maximálny počet detí v jednej dennej miestnosti.Právna norma upravuje aj čas, dokedy bude môcť dieťa zotrvať v jasliach. V súčasnosti môže byť do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky. "Poskytovanie starostlivosti o dieťa bude možné jednotne do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov dieťaťa," navrhuje rezort práce s tým, že úprava je realizovaná v záujme vytvorenia podmienok na plynulé zabezpečenie kontinuity poskytovania výchovy a vzdelávania dieťaťu v predškolskom zariadení.