Podľa odhadu stratí britský finančný sektor 75.000 pracovných miest

Ilustračná snímka Foto: Ilustračné foto: TASR/AP Foto: Ilustračné foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 1. novembra (TASR) - Bank of England (BoE), centrálna banka Veľkej Británie, odhaduje, že po odchode krajiny z Európskej únie stratí Londýn vo finančnom sektore približne 75.000 pracovných miest. Číslo pokladá BoE za reálne najmä v prípade, ak sa britskej vláde nepodarí dohodnúť s Bruselom prijateľné podmienky pre sektor financií.V britskom poisťovníctve a bankovníctve teraz pracuje okolo 1,1 milióna ľudí. Väčšina z nich za zaoberá vnútroštátnymi finančnými operáciami.Viceguvernér BoE Sam Woods začiatkom októbra povedal, že v prvej fáze by Londýn mohol prísť o 10.000 bankových úradníkov. Podľa neho sa ich strata v dlhodobom horizonte nedá presne odhadnúť.Vo februári odhadovala bruselská analytická skupina Bruegel v londýnskom finančnom sektore stratu 33.000 miest. Šéf londýnskej burzy Xavier Rolet v januári hovoril o neistých 232.000 miestach.Niektoré banky už stiahli svojich pracovníkov z Británie, hoci reálny odchod Británie z EÚ sa začne až v prvých mesiacoch roku 2019. Iné banky vyčkávajú, či sa EÚ a britská vláda dohodnú na prechodnom období, ktoré by umožnilo pozvoľný odchod ostrovného kráľovstva z EÚ.