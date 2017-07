Podľa OĽaNO-NOVA dvojaká kvalita potravín súvisí s kvalitou života

Na archívnej snímke poslanec Eduard Heger (OĽaNO) počas 11. schôdze Národnej rady SR. Bratislava, 22. novembra 2016. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Dvojaká kvalita potravín súvisí s dvojakou kvalitou života, ktorá je v SR v porovnaní napríklad s Rakúskom nižšia v mnohých parametroch. Uviedli to dnes na brífingu opoziční poslanci za hnutie OĽaNO-NOVA Eduard Heger, Ján Marosz a Anna Verešová v reakcii na utorkovú (18.7.) tlačovú besedu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o dvojakej kvalite potravín v EÚ.povedal Heger.Podľa Marosza sú na Slovensku napríklad v porovnaní s Rakúskom ceny pohonných látok vyššie, hoci platové pomery jednotlivca v Rakúsku sú niekoľkonásobne lepšie.priblížil Marosz.Pred desiatimi rokmi, v júli 2007, premiér Fico podľa neho povedal, že diaľnica do Košíc z Bratislavy bude dokončená do roku 2010zdôraznil. Rakúšania si podľa jeho slov1719 km diaľnic, kým Slovácilen po 464 km diaľnic.Podľa Verešovej je úroveň včasnej liečby na Slovensku taká nízka, že umiera ročne asi 13.000 ľudí.doplnila Verešová s tým, že úroveň zdravotníctva v SR klesá od roku 2013.Problém dvojakej kvality potravín či iných výrobkov, ako sú napríklad pracie prášky, začína podľa premiéra prerastať do veľkého medzinárodného škandálu. "zdôraznil Fico na tlačovej konferencii v Bratislave v utorok 18. júla.Podľa premiéra je preto dôležité, aby sa v tejto veci konalo podstatne razantnejšie. O téme dvojakej kvality potravín bude hovoriť dnes aj na stretnutí krajín V4 v Budapešti. Zároveň chce osloviť listom a možno sa aj osobne stretnúť s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom.dodal v utorok slovenský premiér.