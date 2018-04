Podľa opozície trestá vláda občanov zavedením novej poistnej dane

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. apríla (TASR) - Zavedením novej dane z poistenia vláda potrestá zodpovedných občanov. Tvrdí to opozícia, ktorá odmieta návrh zákona o dani z poistenia. V piatok by mal o ňom rokovať vládny kabinet.Jednotná 8-% sadzba nahradí v súčasnosti platný poistný odvod. Dotknúť sa má všetkých produktov neživotného poistenia, s výnimkou povinného zmluvného poistenia vozidiel.tvrdí poslanec opozičného hnutia OĽaNO Eduard Heger. Podľa neho nemá minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) pod tlakom vlády odvahu šetriť vo výdavkoch rozpočtu, hoci jeho rezort má na to vytvorené ideálne predpoklady cez projekt Hodnoty za peniaze.Aj podľa mimoparlamentnej strany KDH vláda týmto krokom zdaní zodpovedných občanov.skonštatoval podpredseda KDH Pavol Zajac. Zároveň upozornil, že návrh zákona bude mať retroaktívny účinok, pritom napríklad v Česku alebo Poľsku sa z takýchto poistných zmlúv daň neplatí.Ľudia, ktorí sa poisťujú, pomáhajú podľa Hegera štátu tým, že znižujú jeho možné budúce výdavky na škody spôsobené napríklad povodňami alebo inými nežiaducimi udalosťami. Ukázalo sa to napríklad pri povodniach, keď veľa ľudí nebolo poistených, a práve tým musela vláda finančne pomôcť.myslí si Heger.Vplyv novej dane sa podľa neho prenesie aj na plecia mladých ľudí, ktorí si cez hypotéku kupujú byt alebo dom. Túto daň zaplatia dvakrát. Raz pri poistení nehnuteľnosti, druhý raz pri poistení schopnosti splácať úver na túto nehnuteľnosť.doplnil Heger, ktorý vyzval rezort financií, aby tento návrh stiahol.Minister financií v pondelok (16.4.) počas rokovania tripartity uviedol, že verí, že poisťovne, ktoré bojujú o klientov, nepremietnu zavedenie novej dane do cien svojich produktov.priblížil Kažimír.Podľa neho či sa tento zákon premietne do zvýšenia cien bude záležať aj od konkurencie na trhu.skonštatoval Kažimír.