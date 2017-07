Podľa OSN má myšlienka priateľstva inšpirovať ľudí k úsiliu o mier

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. júla (TASR) - Pred súčasným svetom stojí množstvo výziev a hrozieb, akými sú napríklad chudoba, násilie, porušovanie ľudských práv. Na medzinárodnej úrovni to podkopáva mier a bezpečnosť, sociálny zmier, vytvára prekážky pre rozvoj, rozdeľuje ľudí a spoločnosť. Pri príležitosti Medzinárodného dňa priateľstva, ktorý pripadá na 30. júla, to konštatovala Organizácia Spojených národov (OSN).Na to, aby ľudstvo úspešne čelilo uvedeným výzvam a hrozbám, je potrebné odstrániť príčiny ich vzniku. To sa dá dosiahnuť rozvíjaním solidarity, ktorá môže mať rôzne prejavy. Jedným z nich je priateľstvo, uviedla ďalej OSN na svojej webovej stránke. Priateľstvo ľudí zbližuje. Spoločne je možné dosiahnuť normálne podmienky na existenciu všetkých ľudí, usilovať sa o lepší svet.Myšlienka priateľstva medzi národmi, krajinami, kultúrami aj jednotlivcami má ľudí inšpirovať k úsiliu o mier a budovaniu mostov medzi spoločenstvami. S týmto zámerom Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) 27. apríla 2011 vyhlásilo 30. júl za Medzinárodný deň priateľstva.VZ OSN v rezolúcii A/65/275 položilo dôraz na to, aby sa mladí ľudia, budúci poprední predstavitelia svojich krajín, zúčastňovali na aktivitách medzi komunitami a naučili sa lepšie chápať rôzne kultúry, podporovali porozumenie medzi národmi a rešpektovali rozmanitosť.Kultúra mieru a nenásilia sa má vštepovať deťom vo výchove. Ak sa deti naučia žiť spolu v harmónii, prispeje to k posilneniu mieru a medzinárodnej spolupráci, zdôraznilo VZ OSN.OSN vyzvala vlády, medzinárodné organizácie i združenia občianskej spoločnosti, aby pri príležitosti 30. júla organizovali rôzne podujatia, aktivity a iniciatívy. Majú nimi podporovať medzinárodné spoločenstvo v jeho úsilí o posilnenie dialógu medzi civilizáciami, o solidaritu, o vzájomné porozumenie a zmierenie.