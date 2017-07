Podľa OZ Proti korupcii nerešpektujú stavebné úrady rozhodnutia súdov

Žilina, centrum. Foto: Pozicovnabicyklov.sk Foto: Pozicovnabicyklov.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 19. júla (TASR) – Mestský a krajský stavebný úrad v Žiline si robia čo chcú a konajú v rozpore so zákonom. Tvrdí to predsedníčka Občianskeho združenia (OZ) Proti korupcii Vanda Tuchyňová v súvislosti s priemyselnými stavbami na Hričovskej ceste v Žiline.skonštatovala Tuchyňová.Ako dodala, oba stavebné úrady nerešpektujú znalecké posudky, čo im vytkol aj Najvyšší súd SR a Krajský súd v Žiline.doplnila Tuchyňová.OZ Proti korupcii má na základe rozhodnutí súdov zdokumentovaný jeden prípad, no podľa nej ide na Hričovskej ceste o ďalších šesť objektov, ktoré sú postavené v rozpore s územným plánom.zdôraznila.Firma na spracovanie plastov vyrástla v tesnej blízkosti tamojšieho obyvateľa Ľudovíta Kyšku. Zásah do jeho života charakterizuje ako fatálny. „skonštatoval Kyška.Ako dodal, s úradmi bojuje už od roku 2004, napísal okolo 150 až 200 podnetov na rôzne inštitúcie.uzavrel Kyška.Ako TASR informoval hovorca Žiliny Pavol Čorba, stavebný úrad konal v intenciách platného a schváleného Územného plánu mesta Žilina, ktorý uvedené stavby v predmetnej lokalite povoľuje.uviedol Čorba s tým, že podozrenia OZ Proti korupcii z „finančnej motivácie“ úradníkov považuje za fabuláciu.Ako dodal, spomínané stavby sú skolaudované a riadne zapísané v katastri nehnuteľností SR a stavebný úrad nemá oprávnenie zasahovať do súkromných záležitostí občanov, resp. do ich vlastníctva. Kontrolu využitia budov má na starosti štátny stavebný dohľad.doplnil žilinský hovorca.