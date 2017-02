Podľa Piëcha členovia vedenia vedeli o emisnom probléme, VW to odmieta

Ferdinand Piëch, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 9. februára (TASR) - Vedenie nemeckej automobilky Volkswagen zváži kroky proti bývalému šéfovi dozornej rady Ferdinandovi Piëchovi. Dôvodom sú informácie nemeckej tlače, podľa ktorej Piëch obvinil členov rady, že o manipulovaní emisných testov vedeli už pred zverejnením celej kauzy.Nemecký denník Bild uviedol, že podľa Piëcha o manipulovaní s emisnými testami vedeli viacerí členovia dozornej rady. Medzi nimi premiér Dolného Saska Stephan Weil, ako aj šéf závodnej rady v automobilke Bernd Osterloh. Piëch, ktorý stál na čele vplyvnej dozornej rady do apríla 2015, keď rezignoval po nezhodách s vtedajším výkonným riaditeľom Martinom Winterkornom, tvrdí, že o problémoch s emisiami obaja vedeli už v marci 2015.A vedieť o tom mal aj Winterkorn. Podľa denníka Süddeutsche Zeitung Piëch uviedol, že o probléme sa dozvedel vo februári 2015 a v tejto veci kontaktoval Winterkorna. Ten mu mal povedať, že situácia je pod kontrolou.Celá kauza sa dostala na verejnosť v septembri 2015, keď o manipulácii s testami informovala americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA). Tá oznámila, že Volkswagen nainštaloval do dieselových áut v USA softvér, ktorý počas emisných testov umožňoval maskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. Automobilka neskôr priznala, že po svete jazdí približne 11 miliónov áut s takýmto softvérom, väčšina v Európe.Dozorná rada Volkswagenu Piëchove tvrdenia ostro odmietla a oznámila, žeprípadné opatrenia, ktoré by mohla proti bývalému šéfovi dozornej rady za jeho vyhlásenia prijať. Jej predstavitelia uviedli, že Piëch sa snažil obviniť niektorých členov vedenia už počas interného vyšetrovania v minulom roku. V kauze však bolo medzičasom obvinených viacero ľudí z VW, vrátane Winterkorna, ktorý krátko po zverejnení škandálu v septembri 2015 odstúpil z funkcie.