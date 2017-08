Podľa poslankyne OĽaNO-NOVA zmeny Druckera neprinesú želaný účinok

Na snímke minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 18. augusta (TASR) – Navrhované zmeny ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) v oblasti sociálnych služieb neprinesú želaný účinok pre všetkých, ktorí sú odkázaní na ošetrovateľskú starostlivosť. Myslí si to poslankyňa Národnej rady SR Soňa Gaborčáková (OĽaNO-NOVA), ktorá sa venuje problematike sociálnych služieb. Zmeny ešte bude musieť schváliť vláda a parlament.Zdravotné poisťovne by si mali od nového roka povinne zazmluvňovať zariadenia sociálnych služieb sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, objednávať by si mali minimálne 10.000 postelí.tvrdí Gaborčáková s tým,"Prognózy vývoja obyvateľstva načrtávajú ďalší nárast ľudí odkázaných na tento druh sociálnej služby," povedala.Gaborčáková chváli navrhovanú paušálnu platbu na klientov zariadení. Súhlasí s Druckerom, že súčasné preplácanie úkonov sa v oblasti sociálnej starostlivosti neuplatnilo. Nepáči sa jej však, že rezort zdravotníctva chce financovanie vyriešiť "len cez zvýšenú platbu za poistencov štátu". "Nepomôže to," uviedla.Novela zákona, ktorá má zmeny v sociálnych službách zabezpečiť, nerieši podľa poslankyne posudkový systém, kontrolu štandardov kvality poskytovanej starostlivosti a intermediárnu starostlivosť.vysvetlila.Ak by ale podľa nej Drucker nastavil platby a súčasne zaviedol nový systém posudzovania, kontrolu kvality a vznik intermediárnej starostlivosti, dosiahol by tak plynulý prechod seniora z nemocnice do zariadenia sociálnych služieb s ošetrovateľskou starostlivosťou alebo do domáceho prostredia s využívaním služieb ošetrovateľských agentúr.Zdravotné poisťovne môžu zariadenia sociálnych služieb zazmluvňovať aj v súčasnosti, nemajú to však povinné. Majú len možnosť, konkrétne môžu preplácať deväť ošetrovateľských výkonov. V praxi sa táto možnosť veľmi nevyužíva. Rozsah doterajších výkonov podľa ministerstva nepostačuje na zabezpečenie dostatočnej ošetrovateľskej starostlivosti o ťažko odkázaného občana a vôbec nezohľadňuje potrebu vykonávania preventívnych ošetrovateľských postupov.Poisťovne majú na klientov zariadení platiť paušálne, a to 3,3 eura na osobu a deň. Ministerstvo odhaduje, že si to ročne vyžiada 18 miliónov eur, pričom suma má postupne narastať.