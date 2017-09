Podľa prieskumu budú koncom roka robiť nábory najmä veľké podniky

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. septembra (TASR) – Slovenskí zamestnávatelia majú na nasledujúci štvrťrok mierne optimistické náborové plány. Nárast počtu pracovných síl očakáva 11 % zamestnávateľov, 4 % predpokladajú ich zníženie a 84 % firiem nepredpokladá žiadne zmeny. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Manpower Group, ktorá zverejnila Index trhu práce na nadchádzajúci štvrťrok tohto roka. Hodnota čistého indexu trhu práce pre SR tak dosiahla 7 %. Do prieskumu sa zapojilo 751 slovenských zamestnávateľov. Dáta sú sezónne neočistené.Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sú náborové plány firiem o päť percentuálnych bodov (p.b.) slabšie, v medziročnom porovnaní narástli o jeden p.b.skonštatovala na dnešnej tlačovej konferencii generálna riaditeľka spoločnosti Manpower Group pre Českú republiku a Slovensko Jaroslava Rezlerová.Veľké investičné projekty podľa nej vytvárajú tisíce pracovných miest hlavne v automobilovom priemysle, logistike alebo centrách zdieľaných služieb. Zároveň pripomenula, že väčšina firiem nevie nájsť vhodných uchádzačov na voľné miesta.zdôraznila riaditeľka spoločnosti.Zvyšovať počet pracovných síl podľa prieskumu plánujú v poslednom kvartáli 2017 zamestnávatelia v šiestich z desiatich sledovaných odvetví. Najviac by mali nových ľudí naberať firmy pôsobiace v oblasti spracovateľského priemyslu (čistý index trhu práce +20 %), ďalej financií, poistenia a nehnuteľností a ďalších služieb podnikom(+15 %). Nasledujú firmy zamerané na dopravu, skladovanie a komunikácie(+12 %), sektor veľkoobchodu a maloobchodu (+10 %) a ťažba nerastných surovín(+4 %).Stagnujúce náborové aktivity v prieskume Manpower Group ohlásili firmy z oblasti poľnohospodárstva, poľovníctva, lesníctva a rybolovu (-12 %) a menej priaznivá situácia pre uchádzačov by mala byť v sektoroch ubytovanie a stravovanie (-4 %) a výroba a rozvod elektriny, plynu a vody (-2 %).Pokiaľ ide o veľkosť podnikov, nových zamestnancov plánujú v budúcom štvrťroku prijímať zamestnávatelia vo všetkých kategóriách s výnimkou malých podnikov. Najoptimistickejšie náborové plány hlásia veľké firmy s viac než 250 zamestnancami (čistý index trhu práce +29 %). Stredné podniky s 50-249 pracovníkmi očakávajú stabilné náborové prostredie (+5 %). Malé podniky s 10-49 zamestnancami hlásia index +0 % a mikropodniky s menej ako 10 pracovníkmi +1 %.V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom náborové plány poklesli v najviac v prípadoch malých a stredných podnikov, najmenej pri veľkých firmách. Tie hlásia z medziročného hľadiska nárast o 3 p.b., stredné podniky o 2 p.b, malé a mikropodniky ostávajú relatívne stabilné. "uviedol manažér náboru a marketingu Manpower Česká republika a Slovenská republika Jiří Halbrštát.V prípade stredných a malých podnikov sú podľa neho vidieť oveľa umiernenejšie čísla." vysvetlil.Nárast počtu pracovných síl očakávajú zamestnávatelia vo všetkých štyroch sledovaných regiónoch. Najoptimistickejší sú v Bratislave s čistým indexom trhu práce +11 %, nasleduje západné Slovensko (+8 %), potom východné a stredné Slovensko (+4 %). V kvartálnom porovnaní index na východnom a strednom Slovensku poklesol o 8 p.b., na západe o 6, v Bratislave sa nezmenil. Medziročne prišlo k zlepšeniu o 3 p.b. na západnom Slovensku, o 1 p.b. na východe, na strednom Slovensku sa index nezmenil a v Bratislave poklesol o 4 p.b.Manpower Group uskutočňuje prieskum Index trhu práce v 43 krajinách sveta. Prvýkrát od druhého kvartálu 2008 nebol ani v jednej krajine index negatívny. Najsilnejší je v Japonsku, Taiwane, Kostarike Indii a Maďarsku, najslabší vo Švajčiarku, Brazílii a Českej republike.