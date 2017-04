Podľa prieskumu nemusí byť protikandidátom Macrona v 2. kole Le Penová

Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 20. apríla (TASR) - Tri dni pred prvým kolom prezidentských volieb vo Francúzsku zostáva ich favoritom centrista Emmanuel Macron. Z najnovšieho prieskumu verejnej mienky, ktorý vypracoval inštitút Harris Intercative a dnes zverejnil portál France Info, vyplýva, že Macrona by volilo 25 percent voličov, zatiaľ čo jeho hlavná rivalka Marine Le Penová dostala podporu 22 percent respondentov.O tretie miesto sa delia ľavičiar Jean-Luc Mélenchon a konzervatívec Francois Fillon, ktorí dostali zhodne po 19 percent hlasov.Politológovia v tejto súvislosti upozorňujú, že vzhľadom na možnú štatistickú chybu v prieskume je reálne, že jeden z dvojice Mélenchon-Fillon by sa mohol dostať do druhého kola volieb.Ďaleko za touto štvoricou je socialista Benoit Hamon, ktorý podľa prieskumu zaznamenal ďalší odlev z tábora svojich priaznivcov. Momentálne je pripravených voliť ho len 7,5 percenta respondentov, pričom ešte začiatkom februára mal 14-percentnú podporu.Prezidentské voľby vo Francúzsku sa uskutočnia v dvoch kolách - prvé sa koná túto nedeľu 23. apríla a druhé, rozhodujúce, 7. mája. O funkciu hlavy štátu sa uchádza celkovo 11 kandidátov.