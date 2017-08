Podľa prieskumu priemerné ročné výdavky na prváka sú okolo 450 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (TASR) - Na školské potreby prvákov by si rodičia mali vyčleniť 100 až 150 eur. Na poplatky škole v podobe príspevku do triedneho fondu, ZRPŠ a ďalších zaplatia od 15 do 100 eur. Ak sa k tomu pripočítajú náklady na družinu, výlety, krúžky a cestovné, priemerné ročné výdavky na prváka sa šplhajú k sume 450 eur. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti 2muse realizovanom na vzorke 540 respondentov pre Poštovú banku.Výška poplatkov, ktoré škola požaduje, sa líši aj v závislosti od krajov. Rodičia na východnom Slovensku platia o niečo menej, tretina z nich sa zmestí do 15 eur. Z prieskumu ďalej vyplynulo, že väčšina Stredoslovákov je zaťažená poplatkami vo výške do 50 eur, na západe sa podľa odhadov opýtaných šplhajú až do výšky 100 eur.Významnou položkou v zozname nákladov na prváka, ktoré rodičia pocítia už v týchto dňoch, sú školské potreby. Takmer polovica rodičov ich kupuje v dostatočnom predstihu, ešte počas prázdnin. Štyria z desiatich rodičov investujú len do školskej tašky od 50 do 100 eur. Prevažná väčšina opýtaných utratí za zošity do 20 eur, podobnú sumu investujú aj do peračníka a ďalších 20 eur investujú do písacích potrieb. Školské potreby pre jedno dieťa tak spolu s prezuvkami stoja od 50 do 150 eur.Najvyššou položkou spojenou so školským rokom sú obedy, ročne stoja od 150 do 300 eur. Menej platí iba tretina rodičov. Na školskú družinu si zas treba vyčleniť približne 100 eur. Ďalšie peniaze treba ak dieťa navštevuje krúžky. Viac ako tretina rodičov do nich ročne investuje od 100 do 200 eur.Pri zostavovaní rozpočtu na prváka by rodičia nemali zabudnúť ani na školské výlety. Vlani sa tomu nevyhlo viac ako 92 percent opýtaných, pričom polovicu z nich tieto výlety stáli do 20 eur ročne.