Podľa primátora B. Bystrice bude aj rok 2018 patriť obnove škôlok

Banská Bystrica 20. októbra (TASR) – Za dva roky investovala banskobystrická samospráva do obnovy materských škôl (MŠ) z vlastných zdrojov takmer milión eur. V závere minulého roka zároveň uspela v troch projektoch za takmer 2,8 milióna eur, zásluhou čoho v súčasnosti finišuje komplexná obnova MŠ Tatranská a MŠ Na Lúčkach, rovnako sa pripravuje MŠ Radvanská 28. Uviedla to v piatok hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková a ako zdôraznila, mesto pod Urpínom sa vďaka kvalitnej projektovej príprave môže aktuálne pochváliť ďalšími schválenými žiadosťami o nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 1,46 milióna eur z eurofondov.konštatoval primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.Mesto ešte čaká na schválenie ďalších štyroch žiadostí o NFP vo výške 1,6 milióna eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. V prípade úspešnosti by sa škôlky na Strážovskej a Karpatskej ulici dočkali okrem nových tried i komplexnej obnovy. Rozšírenie kapacity a energetické opatrenia by mohli byť realitou aj v MŠ 9. mája. Finančná spoluúčasť mesta na týchto projektoch predstavuje sumu 265.000 eur.