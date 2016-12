Podľa primátorky A. Pivkovej chýba Lučencu komunikácia R2

Alexandra Pivková. Foto: TASR Foto: TASR

Lučenec 27. decembra (TASR) – Samospráva Lučenca aj v tomto roku hospodárila zodpovedne, čo sa odzrkadlilo v znížení dlhu mesta a vytvorení prebytku. Napriek veľkým investíciám, akými boli rekonštrukcia neologickej synagógy, historickej radnice a ich uvedenie do života kultúrno-spoločenskými podujatiami a výstavami. Pre TASR to v zhodnotení končiaceho sa roka uviedla primátorka Lučenca Alexandra Pivková.priblížila primátorka.Sklamaním však pre ňu bolo pomalé napredovanie budovania R2 do Lučenca, ktoré by podľa jej slov prinieslo do mesta investorov a rozvoj.dodala.Za najväčšiu výzvu do budúceho roka považuje okrem výstavby R2 i vybudovanie obchvatu Lučenca, ktorý by riešil dopravu cez centrum mesta a negatíva v kvalite života jeho občanov.vymenovala Pivková.Ako ďalej spomenula, samospráva sa musí zaoberať i ďalším budovaním smetných stanovíšť aj polopodzemných stanovíšť a investične pripraviť výstavbu novej krytej plavárne. Za potrebné považuje rekonštruovať mestský úrad na Námestí republiky, ale tiež naďalej intenzívne využívať možnosti čerpania eurofondov na rekonštrukcie verejných budov, cyklotrás, Kubínyiho námestia, ako i domu pre seniorov a kúpu bytov pre mesto zo Štátneho fondu rozvoja bývania.zakončila primátorka.