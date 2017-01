Podľa producentov ropy sa program znižovania ťažby začal úspešne

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 22. januára (TASR) - Štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a štáty mimo ropného kartelu úspešne odštartovali svoj program znižovania produkcie, na ktorom sa dohodli koncom minulého roka. Zhodli sa na tom ministri energetiky producentských krajín, ktorí sa cez víkend zišli v sídle OPEC vo Viedni."Dohoda je úspešná a možno povedať, že situácia sa vyvíja nad očakávania," povedal ruský minister energetiky Alexander Novak po prvom zasadnutí komisie vytvorenej s cieľom monitorovať dodržiavanie dohody o redukcii ťažby. V tejto súvislosti ministri uviedli, že z očakávanej redukcie v hodnote takmer 1,8 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov) bolo z trhu stiahnutých už 1,5 milióna barelov denne.Novak dodal, že do konca januára by mohli signatárske štáty zredukovať ťažbu o 1,7 milióna barelov denne. Minister ropného priemyslu Saudskej Arábie Chálid al-Fálih dodal, že vo februári by už dohoda mala byť naplnená na 100 %.Z 13 členských štátov OPEC dohodu o znížení ťažby s cieľom zredukovať nadmerné zásoby vo svete a podporiť ceny ropy podpísalo 11 krajín. Výnimku dostali Nigéria a Líbya, ktoré v minulých rokoch zaznamenali veľký prepad produkcie. Okrem toho dohodu ešte podpísalo 11 štátov mimo ropného kartelu.