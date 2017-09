Podľa Putina je potrebné KĽDR ponúknuť spoločné projekty

Vladimir Putin, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vladivostok 7. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyhlásil, že v administratíve prezidenta USA Donalda Trumpa vníma želanie zmierniť napätú situáciu súvisiacu so Severnou Kóreou. Vyjadril tiež presvedčenie, že napätie na Kórejskom polostrove nevyústi do použitia zbraní hromadného ničenia a do veľkého vojenského konfliktu. Putin zopakoval, že krízu je možné urovnať diplomatickou cestou, uviedla dnes agentúra RIA Novosti.Putin vo Vladivostoku ďalej vyhlásil, že v Moskve chápu, že vyostrenie situácie si nikto nepraje.Ruský prezident zdôraznil, že trebaV diskusii v rámci Východného ekonomického fóra (VEF), ktoré sa tento týždeň koná vo Vladivostoku, Putin vyzval zapojiť KĽDR do spoločných projektov s cieľom znížiť napätie na Kórejskom polostrove.apeloval s tým, že Rusko má konkrétne návrhy, o ktorých každý vie. Ako príklad uviedol prepojenie Transsibírskej magistrály a kórejských železničných tratí cez Severnú Kóreu, projekt potrubnej dopravy, či rozvoj prístavov Severnej Kórei.povedal Putin a zopakoval, že zvyšovanie vojenského napätia a vojenská "hystéria" sú kontraproduktívne aRuský prezident apeloval na účastníkov VEF, aby pokračovali v investovaní do tejto oblasti, hoci situácia okolo KĽDR je znepokojujúca. Ak by partnerské štáty prestali v regióne pôsobiť ekonomicky, situácia by sa podľa neho nezlepšila, ale naopak - len by sa zhoršovala.Putin upozornil, že Pchjongjang vníma jadrové a zbrane a rakety ako svoju jedinú obranu a nevzdá sa ich.Súčasnú situáciu na Kórejskom polostrove Putin označil za provokáciu zo strany Pchjongjangu.povedal.spýtal sa.Putin vyzval prejaviť pripravenosť na spoluprácu a zaručenie bezpečnosti Severnej Kórey, čo podľa neho povedie k zníženiu napätia v regióne i vo vzťahoch medzi Južnou a Severnou Kóreou.