Podľa Renziho by mali krajiny odmietajúcim kvóty dať menej eurofondov

Bývalý taliansky premiér Matteo Renzi Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 7. septembra (TASR) - Štáty Európskej únie, ktoré odmietajú prijať utečencov na základe prerozdeľovacích kvót, by mali dostávať od Únie menej dotácií. Povedal to dnes bývalý taliansky premiér Matteo Renzi, ktorého slová citovala agentúra DPA.Renzi ešte ako predseda talianskej vlády tvrdil, že EÚ by mala odobrať finančné prostriedky tým východoeurópskym členským štátom, ktoré kvóty odmietajú. Dnes svoje tvrdenia zopakoval v súvislosti s rozhodnutím súdneho dvora EÚ, ktorý v stredu zamietol v plnom rozsahu žaloby Maďarska a Slovenska proti rozhodnutiu Rady EÚ zo septembra 2015, na základe ktorého majú byť prerozdelené medzi členské štáty EÚ desaťtisíce migrantov zo záchytných centier v Grécku a Taliansku.napísal dnes Renzi v internetovom bulletine. "A nenazývajte to vydieraním: volá sa to spravodlivosť, volá sa to solidarita, volá sa to Európa s veľkým E," dodal.Renziho vyjadrenia by zrejme mohli ovplyvniť nadchádzajúce diskusie o rozpočtových plánoch EÚ, ktoré budú platiť od roku 2021 do 2027. Renzi (42) je predsedom Demokratickej strany (PD), ktorá je v súčasnosti hlavným subjektom talianskej koaličnej vlády.Po opätovnom aprílovom zvolení za predsedu PD má Renzi zároveň najlepšie vyhliadky stať sa aj kandidátom stredoľavého bloku na post predsedu vlády pre parlamentné voľby na jar 2018. Renzi už viedol taliansku vládu od februára 2014 do decembra 2016.