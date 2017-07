Podľa rezortu financií možno euroval hodnotiť ako úspešný

Na snímke minister financií SR Peter Kažimír. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. júla (TASR) - V júni tohto roka uplynulo sedem rokov od založenia európskeho záchranného mechanizmu, tzv. eurovalu. Pri tejto príležitosti Ministerstvo financií (MF) SR vo svojom aktuálnom komentári vyzdvihuje, že v súčasnosti je eurozóna v lepšej finančnej kondícii než pred jeho vznikom.V roku 2010 vznikla prvá verzia, tzv. dočasný euroval (EFSF), ktorý fungoval tri roky a počas nich poskytol finančnú pomoc trom členským krajinám eurozóny - Grécku, Írsku a Portugalsku - v celkovej sume viac ako 174 miliárd eur. Z trvalého eurovalu (ESM), ktorý vznikol v roku 2013 ako náhrada dočasného riešenia, bola následne poskytnutá pomoc Španielsku, Cypru a Grécku v sume 77,3 miliardy eur.konštatuje rezort financií. Tieto krajiny aj po ukončení programu podliehajú monitorovaniu zo strany Európskej komisie (EK) a Európskej centrálnej banky (ECB), a to až dovtedy, kým nesplatia aspoň 75 % poskytnutej pomoci.Grécko dosiahlo čiastočný návrat na finančné trhy koncom roka 2014, kedy uskutočnilo dve emisie 5-ročných dlhopisov. Kvôli politickej kríze v roku 2015 však dôveru trhov opäť stratilo a zostáva aj naďalej špecifickým problémom, najmä preto, že vstupovalo do programu v oveľa horšej kondícii ako iné krajiny, upozorňuje MF.avizuje ministerstvo.Programové krajiny dosiahli v období rokov 2009 až 2016 najvýraznejšie zlepšenie fiškálnej pozície spomedzi hodnotených krajín EÚ. Aby dostali svoje rozpočty pod kontrolu, museli pristúpiť k rozsiahlym úsporným opatreniam, pripomína MF. Zvyšovali preto dane, znižovali sociálne dávky, vo verejnom sektore sa prepúšťalo a znižovali sa platy, a to v období vysokej nezamestnanosti. Na druhej strane, od roku 2014 vo všetkých krajinách, ktoré dostali pomoc, dochádza k postupnému spomaľovaniu reformného úsilia.Írsko, Španielsko a Cyprus pokračujú podľa ministerstva v stabilnom ozdravovaní a nezamestnanosť v týchto krajinách klesá. Cypru, Írsku a Portugalsku sa v roku 2016 podarilo udržať rozpočtový deficit pod úrovňou 2%.dodáva rezort financií vo svojom komentári.