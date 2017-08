Podľa SaS má R. Fico dvojaký meter na ministrov Smeru-SD a SNS

Na snímke predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian Foto: FOTO TASR – Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. augusta (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) má dvojaký meter pri ministroch Smeru-SD a ministroch SNS. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásil líder opozičnej SaS Richard Sulík s tým, že ak chce byť premiér transparentný, mal by okamžite odvolať aj ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD).Šéf liberálov zdôraznil, že Fico nastolil dvojaký meter svojím rozhodnutím vyzvať šéfa rezortu školstva Petra Plavčana (nominant SNS) na odstúpenie.pýtal sa Sulík.Podľa jeho slov sa v zákulisí koalície hrá špinavá hra, ktorej obeťami budú občania očakávajúci, že za svoje dane dostanú kvalitné vzdelanie pre svoje deti. "povedal.Sulík tvrdí, že koalícii neostáva nič iné, len tvrdiť, že voči nej neexistuje alternatíva. Inak by museli priznať zlyhanie a to, že im ide len a len o kšefty. Táto vláda nemá alternatívu, pokiaľ ide o rozkrádanie," myslí si.SaS má pripravený koncept pre oblasť školstva a na jeseň predstaví komplexnú reformu tak, aby školstvo bolo efektívne a kvalitné. Tímlíder SaS pre túto oblasť Branislav Gröhling je presvedčený, že nový šéf rezortu by mal na zvýšenie kvality vzdelávania uskutočniť päť krokov. Ide o efektívne fungujúci rezort, slobodu výberu učebníc, atraktívne platy učiteľov, prepojenie škôl s praxou a sledovanie uplatniteľnosti absolventov. SaS tiež hovorí o riešení na vypovedanie zmlúv a odstúpení riaditeľa Výskumnej agentúry.Minister školstva Plavčan dnes abdikoval. Na odchod z funkcie ho vyzval v stredu (16.8.) premiér Robert Fico (Smer-SD), predseda SNS Andrej Danko to akceptoval.uviedol dnes Plavčan. Podľa vlastných slov potrebuje chrániť svoju rodinu aj stranu SNS, ktorá ho nominovala do funkcie. Zároveň sa poďakoval za možnosť byť ministrom.