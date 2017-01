Podľa SaS výpoveď M. Gajdoša potvrdila, že D.Kováčik by mal skončiť

Na archívnej snímke poslanec NR SR Jozef Rajtár (SaS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 12. januára (TASR) - Výpoveď bývalého šéfa vyšetrovacieho tímu Gorila Mareka Gajdoša potvrdila, že špeciálny prokurátor Dušan Kováčik systematicky sabotoval vyšetrovanie najväčšej a najzávažnejšej korupčnej kauzy v dejinách novodobého Slovenska. Vyhlásil to dnes opozičný poslanec NR SR Jozef Rajtár (SaS).myslí si Rajtár.Zároveň zdôraznil, že Kováčik si podľa vyšetrovateľa Gajdoša nielenže neplnil svoje povinnosti, ale robil všetko pre to, aby sa nič nevyšetrilo." uzavrel Rajtár.Gajdoš poskytol rozhovory portálu Aktuality.sk a Denníku N, v ktorých uviedol, že mu špeciálny prokurátor Dušan Kováčik vo vyšetrovaní kládol prekážky. Hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová uviedla, že do právoplatného skončenia trestnej veci nebude ÚŠP poskytovať podrobnejšie informácie o predmetnej trestnej veci ani komentovať vyjadrenia iných osôb. "" dodala.