Podľa šéfa automobilky Audi emisná kauza stále nie je na konci

Ilustračná snímka.

Frankfurt nad Mohanom 27. mája (TASR) - Problém spojený s emisiami naftových vozidiel stále nie je zažehnaný, uviedol šéf nemeckej automobilky Audi Rupert Stadler, pričom dodal, že nevylučuje ďalšie zvolávanie áut do servisov. Informoval o tom denník Augsburger Allgemeine. Stadler zároveň uviedol, že zo svojho postu nemieni odstúpiť. V poslednom období sa totiž objavili diskusie o tom, že by funkciu mal opustiť.Začiatkom mája firma Audi, ktorá je dcérskou spoločnosťou Volkswagenu, uviedla, že zistila nezrovnalosti v softvére pri zhruba 60.000 autách s naftovým motorom. Pre VW, ktorý s kauzou zavádzania pri emisných testoch naftových áut zápasí od septembra 2015, to znamenalo novú nepríjemnú správu. Už takmer tri roky sa totiž usiluje urobiť všetko, aby sa cez problém známy ako dieselgate dostal.povedal Stadler pre Augsburger Allgemeine. "dodal.Zároveň pre noviny uviedol, že neplánuje opustiť svoj post. Reagoval tak na informácie v nemeckej tlači, že v súvislosti s emisnou kauzou by mal zo svojho postu odísť.povedal Stadler.