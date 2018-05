Podľa šéfa EMS môže Grécko splatiť svoj obrovský dlh

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 7. mája (TASR) - Klaus Regling, šéf Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), pokladá možnosť, že Grécko splatí svoj vysoký dlh za reálnu. Na otázku, či Atény môžu úplne splatiť dlh, odpovedal „ÁNO“.Skúsenosti ukazujú, že sa to môže podariť,. Regling to povedal v pondelok, deň pred svojím vystúpením v Aachene. Súčasne pripomenul, že Nemecko poukázalo poslednú splátku z Londýnskej dohody o prolongovaní svojich dlhov, uzavretej v roku 1953, až v roku 2010.Grécky dlh je teraz okolo 320 miliárd eur. Je to 180 % jeho HDP. Atény majú šancu na splatenie dlhu dobrú.Času však nie je veľa a kabinet musí ešte intenzívne pracovať.Regling informoval, že experti EMS, Medzinárodného menového fondu, Európskej komisie a Európskej centrálnej banky prídu na budúci týždeň do Atén, aby vypracovali záverečnú správu o postupe gréckej vlády pri plnení úloh, ktoré jej dali medzinárodní veritelia.Krajina dostala od roku 2010 od jej veriteľov v troch balíkoch pomoci celkom 250 miliárd eur.