Podľa šéfa ESM Klausa Reglinga je grécky dlh udržateľný

Na archívnej snímke generálny riaditeľ Európskeho mechanizmu pre stabilitu Klaus Regling Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Luxemburg 9. februára (TASR) - Šéf Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) Klaus Regling upokojuje nový rozruch okolo vysoko zadlženého Grécka. "" uviedol Regling vo svojom príspevku pre britský denník Financial Times (FT).ESM spoločne s predchádzajúcim dočasným eurovalom EFSF doteraz požičal Grécku 174 miliárd eur. "" uviedol Regling.Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý sa na prebiehajúcom záchrannom programe pre Grécko podieľa len v úlohe poradcu, považuje grécky dlh za neudržateľný. Podľa výpočtov fondu verejný dlh krajiny v roku 2016 dosiahol 183 % hrubého domáceho produktu (HDP). MMF sa aktuálne rozhoduje, že sa bude naďalej finančne podieľať na pomoci Grécku. Fond však požaduje odpis dlhu, aby sa dostal na udržateľnú úroveň.Podľa Reglinga MMF vo svojej analýze neprihliada na to, že členské krajiny eurozóny sú principiálne v inej situácii než ostatné štáty sveta. Ministri financií eurozóny napríklad v máji 2016 prisľúbili, že po skončení prebiehajúceho záchranného programu, ktorý by mal trvať do polovice roka 2018, v prípade potreby prijmú opatrenia na zníženie dlhovej záťaže Grécka.