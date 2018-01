Podľa šéfa MOV sa o ZOH 2026 zaujímajú mestá z troch kontinentov

Prezident MOV Thomas Bach Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: TASR

Berlín 2. januára (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach sa neobáva nedostatku záujemcov o organizovanie ZOH 2026, aj keď viaceré mestá v posledných rokoch stiahli svoju kandidatúru.Bach to povedal pre utorňajšie vydanie nemeckého periodika Die Welt.povedal nemecký funkcionár.MOV vedie neformálne rokovania so zástupcami Štokholmu, Sionu, Sappora, či Calgary. Uzávierka prihlášok pre kandidátov je do konca marca 2018, voľba dejiska sa uskutoční v septembri na budúci rok.