Podľa Severná Kórey sa do vlasti vrátilo vyše 6400 utečeniek

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 4. augusta (TASR) - Viac ako 6400 žien, ktoré utiekli zo Severnej Kórey, sa podľa tvrdení tejto komunistickej krajiny vrátili v uplynulých rokoch do vlasti. Vyplýva to zo správy, ktorú Severná Kórea predložila Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW), informovala dnes juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.V rokoch 2005-16 sa "vrátilo" celkovo 6473 Severokórejčaniek, uvádza sa v severokórejskom dokumente, podľa ktorého mnohé z týchto žien viedla k prekročeniu hranice smerom do Číny zlá hospodárska situácia alebo ich k tomu zlákali prevádzači. Či bol ich návrat dobrovoľný, nie je podľa agentúry Jonhap jasné. Organizácie pre ľudské práva i OSN uvádzajú, že Severokórejčania sú po úteku do Číny zadržiavaní a vyhosťovaní späť do KĽDR.Severná Kórea tvrdí, že zmienené ženy neboli za svoj útek potrestané a od návratu vedú "stabilný život". Experti však takéto tvrdenie spochybňujú. Utečencov vyhostených z Číny čaká v KĽDR mučenie, sexuálne zneužívanie a nútené práce, píše sa v poslednej výročnej správe organizácie Human Rights Watch. Severokórejčanov, ktorí sa pokúsia dostať do Južnej Kórey, považuje Pchjongjang za nepriateľov štátu.Aj komisia OSN konštatovala v roku 2014 vážne a systematické porušovanie ľudských práv v Severnej Kórei. Podľa údajov ministerstva zahraničných vecí USA je v tejto krajine až 120.000 ľudí v táboroch pre politických väzňov, v ktorých zadržiavajú aj rodiny odporcov režimu. Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie voči ženám sa bude situáciou v Severnej Kórei zaoberať v novembri.