Podľa SMK je termín rokovania s Mostom-Híd otvorený

Bratislava 15. januára (TASR) - Termín rokovania o spolupráci medzi Mostom-Híd a SMK je zatiaľ otvorený. Pre TASR to uviedol Attila Puskás z tlačového odboru SMK. Na otázky ohľadom spolupráce vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) doplnil, že určitá forma dialógu medzi stranami na úrovni miestnych a krajských samospráv existuje.O tom, či pôjde SMK s Mostom-Híd, prípadne s inou stranou do regionálnych volieb, rozhodnú jednotlivé regióny. "adať riešenia vyhovujúce pre maďarskú komunitu na Slovensku, aby naše záujmy mali čo najsilnejšie zastúpenie," zdôrazňuje SMK a pripomína, že vo všetkých krajoch je situácia iná. "Z tej budeme vychádzať," dopĺňa strana.SMK už podľa tlačového odboru rokovala o tohtoročných voľbách do VÚC s viacerými stranami.zopakovala strana, ktorá mieni postaviť vlastných kandidátov tam, kde bude šanca na ich zvolenie.Most-Híd sa bude podľa svojho predsedu Bélu Bugára pokúšať o koalície v krajoch, rokovania sú však ešte len na začiatku. Nevylúčil spoluprácu s SMK. Most-Híd sa podľa Bugára pokúsi postaviť aj jedného kandidáta na predsedu kraja. Bugár nepovedal, o ktorý kraj sa pokúsi, Bratislavský to však nebude.Most-Híd a SMK sa nedávno stretli na konferencii v Dunajskej Strede, kde spoločne podpísali vyhlásenie za zachovanie maďarských škôl. Išlo o stretnutie, na ktorom po dlhom čase rokovali predsedovia oboch strán. Vedenie strán sa mohlo stretnúť už po marcových parlamentných voľbách. Rokovanie inicioval Most-Híd, ale doteraz k nemu nedošlo. Pre vtedajšie vedenie SMK bolo totiž spojenie Mosta-Híd s SNS problém, rovnako ako spôsob vzniku vládnej koalície.Rozhodnutie o tom, či ísť rokovať s Mostom-Híd, nechalo staré vedenie na nové. Most-Híd už vtedy hovoril, že je naďalej pripravený s SMK rokovať. V júli minulého roka predseda SMK József Menyhárt potvrdil pripravenosť SMK rokovať s Mostom-Híd o prípadnej spolupráci, termín neurčil.