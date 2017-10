Podľa správy EÚ je čoraz ľahšie nájsť si prácu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes zverejnila výročnú správu o vývoji na trhu práce a vývoji miezd v Európe. Správa potvrdzuje pozitívne trendy na trhu práce, ktoré sa zaznamenali v EÚ, keď zamestnanosť prekročila úrovne spred krízy a miera nezamestnanosti sa takisto približuje úrovniam pred recesiou. Podľa údajov EK v súčasnosti v krajinách Únie pracuje viac ako 235 miliónov ľudí. Miera nezamestnanosti dosahuje 7,6 % a približuje sa úrovniam spred recesie. Zo správy tiež vyplýva, že nezamestnaní si teraz ľahšie nachádzajú prácu.Pružnejšie formy organizácie práce priniesli výhody pre firmy, ako aj jednotlivcov, ale v niektorých prípadoch viedli k rozdielom medzi pracovníkmi s rôznymi typmi zmlúv, čo sa prejavuje v slabšej ochrane osôb v dočasnom zamestnaní a samostatne zárobkovo činných osôb.Eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová v tejto súvislosti zdôraznila, že v EÚ je čoraz viac ľudí, ktorí sú schopní nájsť si prácu, čo je zásluhouopísala situáciu komisárka.Správa o vývoji na trhu práce a vývoji miezd, ktorá analyzuje trh práce z makroekonomického hľadiska, naznačila, že v roku 2016 vzrástli mzdy v eurozóne o 1,2 %, pričom nárast zaznamenali takmer všetky členské štáty. Najväčší nárast bol v členských štátoch s pomerne nízkou úrovňou miezd (pobaltské štáty, Maďarsko a Rumunsko). To znamená, že v celej Európe sa znižujú mzdové rozdiely.Aj napriek tomu je v mnohých krajinách však miera rastu miezd naďalej nižšia, než sa očakávalo na základe poklesu nezamestnanosti. Okrem toho sú mzdy dočasných pracovníkov v takmer všetkých členských štátoch nižšie ako u stálych pracovníkov, čo platí najmä pre krajiny s vyšším podielom dočasných pracovných miest.Komisia v rámci zavádzania európskeho piliera sociálnych práv prišla s legislatívnym návrhom na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov a otvorila aj konzultácie medzi sociálnymi partnermi so zámerom modernizovať pravidlá pre pracovné zmluvy a prístup k sociálnej ochrane pre všetkých. Ak sa podarí prijať tieto iniciatívy, mohli by poskytnúť odpovede na výzvy, akými sú segmentácia pracovného trhu a nedostatočná ochrana pracovníkov v neštandardných formách zamestnania.Komisia pripomenula, že sociálny samit pre spravodlivé pracovné miesta a rast sa bude konať 17. novembra 2017 vo švédskom Göteborgu.