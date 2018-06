Podľa talianskych médií požiadal Hamšík Neapol, aby mohol odísť

Marek Hamšík, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Neapol 7. júna (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík informoval predstaviteľov SSC Neapol o tom, že chce opustiť klub. Podľa novinára Gianlucu Di Marzia sa kapitán "Partenopei" stretol so športovým riaditeľom klubu Cristianom Giuntolim v stredu večer a potvrdil svoju túžbu opustiť Neapol.Podľa portálu calciomercato.com sa Hamšíkov agent zúčastnil stretnutia s výkonným riaditeľom SSC Andrea Chiavellim. Slovenský stredopoliar má ponuky z Číny, aj keď by údajne radšej zostal v Európe. Záujem má vraj aj Chelsea, ktorú by mohol trénovať Maurizio Sarri, bývalý tréner Neapolu.Neapol už našiel za Hamšíka aj potenciálnu náhradu. Je ňou Dennis Praet zo Sampdorie Janov, ktorého chcel tiež aj Newcastle United a Juventus Turín.