Podľa Tuska rokovania o brexite zatiaľ nezaznamenali dostatočný pokrok

Na snímke predseda Európskej rady Donald Tusk. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. septembra (TASR) - Rokovania o brexite zatiaľ nezaznamenali dostatočný pokrok, ktorý by umožnil otvorenie diskusií o budúcich obchodných vzťahoch medzi EÚ a Britániou. Počas návštevy Londýna to dnes vyhlásil predseda Európskej rady Donald Tusk, informovala agentúra DPA.povedal Tusk na margo rozhovorov o brexite po dnešnej schôdzke s britskou premiérkou Theresou Mayovou, ktorá sa uskutočnila v jej sídle na londýnskej Downing Street.Štvrté kolo rozhovorov o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ sa začalo v pondelok v Bruseli a potrvá do štvrtka. Európania očakávajú pokrok v troch prioritných témach: zaistení práv občanov EÚ v Británii po brexite, splatení podlžností voči rozpočtu EÚ a zachovaní súčasného režimu na hraniciach medzi Severným Írskom a Írskou republikou.Tusk dnes v Londýne vyjadrilohľadne možnosti pokroku v sporných otázkach. Ocenil, ktorý zaujala Mayová v minulotýždňovom zásadnom prejave o brexite prednesenom vo Florencii.Okrem iného už netrvala naa navrhla, aby sa Londýn a Brusel dohodli na tzv. prechodnej realizačnej fáze trvajúcej približne dva roky. Tá by podľa nej mala nasledovať po marci 2019, keď dôjde k vystúpeniu Británie z EÚ, a ešte pred uzatvorením trvalej dohody o budúcich vzťahoch. Vyhlásila tiež, že občania EÚ budú v Británii naďalej vítaní.