Podľa UNHCR bolo vlani na úteku 65,6 milióna ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York/Ženeva 20. júna (TASR) - Svetový deň utečencov je vyjadrením solidarity s ľuďmi, ktorých vojna a prenasledovanie vytrhli z ich rodín. Podľa najnovších údajov Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR) najmenej 65,6 milióna osôb, teda každý 113. člen ľudskej rodiny, muselo vlani nútene odísť zo svojich domovov vo svojej krajine alebo do zahraničia.Pri príležitosti Svetového dňa utečencov, pripadajúceho na 20. júna, to v posolstve k tomuto dňu povedal generálny tajomník OSN António Guterres. Vyzval na aktivovanie diplomatického úsilia v záujme mieru s tým, aby sa nepripustil vznik a stupňovanie nových konfliktov, a zároveň vyzval aj na urovnanie tých konfliktov, ktoré už priniesli katastrofálne dôsledky.V ďalšej časti svojho posolstva generálny tajomník OSN zdôraznil, že prijatie utečencov nie je prerozdelenie si bremena.dodal Guterres.Valné zhromaždenie OSN v roku 2001 v rezolúcii A/RES/55/76 rozhodlo, že každý rok sa 20. júna bude na svete pripomínať Svetový deň utečencov. Prvýkrát sa tak stalo 20. júna 2001.UNHCR každý rok usporadúva rôzne podujatia okolo 20. júna s cieľom upútať pozornosť verejnosti na situáciu a problémy utečencov a odídencov.Dohovor OSN o právnom postavení utečenca bol schválený 28. júla 1951 v Ženeve na konferencii o štatúte utečencov, ktorú zvolala OSN. Dohovor je základným medzinárodným právnym nástrojom na ochranu ľudí, ktorí museli opustiť svoju krajinu pred prenasledovaním alebo pred konfliktom.V Dohovore sa definuje štatút utečenca, hovorí sa v ňom o právach utečenca a popisujú sa v ňom i povinnosti utečenca voči prijímajúcej krajine. Stanovujú sa v ňom aj kategórie občanov, napríklad vojnových zločincov, ktorí štatút utečenca získať nemajú.Od 1. januára 2016 na čele UNHCR stojí Filippo Grandi z Talianska. Stal sa 11. vysokým komisárom OSN pre utečencov; jeho päťročný mandát sa skončí 31. decembra 2020.UNHCR za svoju činnosť získala dvakrát Nobelovu cenu za mier - v roku 1954 a v roku 1981.