Podľa ÚPN má novela zákona o pamäti národa ochromiť ústav

Ondrej Krajňák Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Ústav pamäti národa (ÚPN) nesúhlasí so zmenami, ktoré chcú novelou zákona o ÚPN na júnovej schôdzi Národnej rady SR presadiť prevažne koaliční poslanci.uviedol hovorca ÚPN Peter Juščák.Hovorí aj o tradičnej mocenskej hre tých,Poukazuje, že obdobie po smrti Jána Langoša až po nástup Ondreja Krajňáka do funkcie je známe tým, že ÚPN sa venoval viac zmäkčovaniu režimu slovenského štátu, než jeho zločinom.Krajňákova zmena orientácie ústavu do pôvodných Langošových zámerov priniesla podľa Juščáka nevôľu najmä medzi nacionalistami.doplnil Juščák.Proti novele sa vyslovila aj Občianska iniciatíva Dcéry politických väzňov. Žiadajú poslancov NR SR, aby zákon nepodporili. Dôvody na prijatie novely totiž považuje iniciatíva za falošné. Aktivity ÚPN z posledného obdobia vnímajú Dcéry politických väzňov ako zmysluplné. Sú presvedčené, že ak by návrh prešiel, neviedlo by to k zvýšeniu transparentnosti, ale naopakdodala iniciatíva, pod ktorú sa podpísali Janka Šípošová, Mária Jurčovičová, Naďa Evansonová, Katarína Deáková, Jana Jurčovičová a Iveta Pustajovská.Návrh novely znepokojuje aj Radu predsedov Oblastných organizácií Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS).upozornil podpredseda KPVS Andrej Dvorecký. Rada predsedov tiež vyjadruje podporu súčasnému predsedovi Správnej rady ÚPN Ondrejovi Krajňákovi, ktorý je členom KPVS od roku 2007 a vlani aj kandidoval na post predsedu konfederácie.Poslanci Jaroslav Paška (SNS), Mária Janíková, Ľubomír Želiezka (obaja Smer-SD), Edita Pfundtner (Most-Híd) a Martina Šimkovičová (nezaradená) predložili novelu, ktorá mení model riadenia ÚPN. Podľa ich návrhu by súčasný šéf úradu Ondrej Krajňák skončil 15. októbra 2017 vo funkcii, ostal by však členom správnej rady, a to do konca svojho funkčného obdobia.Po novom má byť štatutárom ÚPN správna rada ako kolektívny orgán, nie len samotný jej predseda, ako v súčasnosti. Predkladatelia tvrdia, že cieľom ich snahy je zaviesť efektívny a predovšetkým transparentný model riadenia ÚPN, ktorý spočíva v zavedení tzv. kolektívneho štatutárneho orgánudodali.