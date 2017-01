Podľa východných kalendárov sa ročnej vlády ujíma hrdý Ohnivý Kohút

Ilustračná snímka Foto: TASR/Ján Siman Foto: TASR/Ján Siman

Bratislava 28. januára (TASR) - Podľa čínskej astrológie vstupujeme 28. januára do roku Ohnivého Kohúta. Ďalšiemu znameniu zverokruhu odovzdá Kohút žezlo 15. februára 2018, kedy na trón nastúpi Pes.Po hektickom roku činorodej a roztopašnej Opice sa bude nasledujúcich 12 mesiacov niesť v znamení pracovného nasadenia, podnikania a finančných investícií. Kariérny rast však bude vyžadovať mimoriadne tvrdú prácu, poctivosť, precíznosť a trpezlivosť. Pod vládou ambiciózneho a egoistického Kohúta by sme mali obrátiť pozornosť sami na seba, na svoje záujmy, potreby, rozvoj a uplatnenie.Čínsky kalendár je pravdepodobne najstarší na svete. Jeho základy sú staré takmer 5000 rokov. Prvý čínsky kalendár bol vypracovaný v roku 2637 p.n.l., kedy sa ujal moci legendárny vládca Chuang-ti (Žltý cisár). Čínsky lunárny kalendár je odvodený od pohybu Mesiaca, pretože Číňania verili v jeho moc a vplyv na pozemský život.Čínsky nový rok, známy tiež ako Lunárny nový rok alebo Sviatok jari, pripadá každoročne na nov prvého lunárneho mesiaca, štyri až osem týždňov pred jarou. Presný dátum môže pripadnúť na ktorýkoľvek deň medzi 21. januárom a 21. februárom Gregoriánskeho kalendára. Kombinácia dvanástich zvierat (znamení) a piatich elementov dáva dohromady šesťdesiatročný cyklus, v ktorom každý rok je zasvätený inej kombinácii elementu a zvieraťa.Svoj najvýznamnejší sviatok vítajú Číňania poriadne nahlas, pretože podľa tradície jeden zo zlých duchov vkrádajúcich sa do ľudských príbytkov je mimoriadne citlivý práve na hluk. Ďalšou z legiend súvisiacou s čínskym Novým rokom je príbeh o Nienovi, krutom a divokom zvierati, ktoré na Jarný sviatok požiera ľudí. Odohnať ho od dverí je vraj možné iba rozvešanými lampiónmi a papierovými stuhami červenej farby, lebo práve tej sa bojí. Tiež nemá rád svetlo ohňa a hlasné zvuky. Ľudia preto celú noc odpaľujú delobuchy a na oblohe žiaria ohňostroje. Pred vypuknutím osláv Číňania zdobia interiér svojich príbytkov pestrofarebnými kvetmi a misami plnými ovocia. Kvety symbolizujú nový život, bohatstvo a kariérny postup. Svoju symboliku má aj 7 druhov sušeného ovocia. Napríklad kokos symbolizuje dlhovekosť, melón dobré zdravie a liči (čínska slivka) symbolizuje pevné rodinné väzby.Ohnivý Kohút sa podľa čínskej astrológie predvedie ako jeden z najvýstrednejších vládcov celého 60-ročného cyklu. Popisujú ho ako okúzľujúce, verné, spravodlivé, precízne a bystré znamenie, pre ktoré je však charakteristický aj egoizmus, ignorantstvo, chvastúnstvo a viera vo vlastnú neomylnosť. Kohút je hlásateľom úsvitu a rána, v gréckom bájosloví má schopnosť cítiť, čo sa stane v budúcnosti. Rád sa predvádza a je stredobodom pozornosti, vie očariť a zabaviť spoločnosť, avšak nevie prijať kritiku a názory iných ho nezaujímajú.Keďže sa rok 2017 bude niesť najmä v znamení práce, netreba zabúdať starať sa o svoje zdravie. Mnohí sa stretnú s veľkým stresom, z skorého sa môžu vyvinúť vážne zdravotné problémy. V medziľudských vzťahoch budú najdôležitejšie osobné pocity a emócie jednotlivcov. Priaznivé zmeny by mohli nastať v oblasti spravodlivosti a práva. Na politickej a diplomatickej scéne sa údajne bude veľa filozofovať a fantazírovať.Rok Ohnivého Kohúta prinesie šťastné a eufórie plné dni, ale aj pokles sily a energie.