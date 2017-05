Podmanická : Problém so starnutím by pomohla riešiť aj migrácia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 26. mája (TASR) - Problém so starnutím populácie na Slovensku by pomohla riešiť migrácia. Presnejšie, ak by sa na Slovensko sťahovali osoby do 30 rokov. Rovnako by pomohlo, keby sa rodilo viac detí a menej by ich zomieralo. Uviedla to riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva na Štatistickom úrade (ŠÚ) SR Zuzana Podmanická v súvislosti s demografickým vývojom na Slovensku v roku 2016.Z neho ďalej vyplýva, že Slovensko je migračne ziskovou krajinou. "vymenovala Podmanická. Migrujú aj Slováci. Vlani odchádzali najmä do Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Veľkej Británie a Švajčiarska.V rámci Slovenska sa sťahujú viac ženy. Pokiaľ ide o zahraničnú migráciu, zo Slovenska odchádzajú viac ženy ako muži a na Slovensko zas prichádzajú viac muži ako ženy. "doplnila Podmanická s tým, že to bolo o 5000 viac ako v roku 2015.Z demografického vývoja vyplýva, že slovenská populácia starne. Priemerný vek obyvateľov je druhý rok po sebe nad hodnotou 40 rokov, v roku 2016 dosiahol hodnotu 40,4. Polovica populácie Slovenska je už staršia ako 39,8 roka a na 1000 detí pripadá 97 osôb vo veku 65 rokov a starších.povedal predseda Štatistického úradu SR Alexander Ballek. Zásadná zmena reprodukčného správania viedla podľa jeho slov k tomu, že plodnosť populácie Slovenska sa dostala pod úroveň jednoduchej reprodukcie. Svoj podiel na starnutí populácie má podľa ŠÚ SR aj nárast strednej dĺžky života. Populačné starnutie je podľa Balleka jednou z najväčších aktuálnych demografických výziev.