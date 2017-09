Podmienky cestovania do Kurdistanu sa zhoršujú, varuje ministerstvo

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. septembra (TASR) – Slováci by mali byť opatrní pri cestovaní do aj z irackého Kurdistanu z dôvodu zhoršujúcich sa podmienok. Upozorňuje na to Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ).varuje rezort diplomacie.Zároveň zdôrazňuje oznámenie ústrednej irackej vlády, že ak do piatka (6. októbra) do 15.00 h nebudú letiská v regióne Kurdistan odovzdané pod jej kontrolu, zastaví na nich akúkoľvek medzinárodnú premávku.Rezort diplomacie pripomína, že pre celé územie Irackej republiky stále platí odporúčanie necestovať do uvedenej krajiny a tým Slovákom, ktorí sa na jej území zdržiavajú, odporúča, aby ju okamžite opustili.Teherán už dočasne zakázal prepravu rafinovaných ropných produktov iránskymi spoločnosťami do a z irackého Kurdistanu. Tento krok Iránu nasledoval po tom, čo takmer 93 percent irackých Kurdov hlasovalo v pondelňajšom (25.9.) referende za nezávislosť tohto autonómneho regiónu.Okrem Iránu sa aj Turecko obáva, že referendum povzbudí jeho vlastné kurdské menšiny, aby sa snažili o odtrhnutie.