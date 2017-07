Podmienky na dobrovoľnú vojenskú prípravu splnilo 108 uchádzačov

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. júl (TASR) - Armáda vybrala na tohtoročný výcvik v rámci dobrovoľnej vojenskej prípravy 108 záujemcov. Celkovo sa prihlásilo 246 záujemcov. Uchádzači museli splniť náročné podmienky, vrátane lekárskeho vyšetrenia a posúdenia psychickej spôsobilosti.V prijímacom konaní bolo úspešných 83 mužov a 25 žien. Najmladší má 19 a najstarší 44 rokov.uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany Danka Capáková.Zamietnutých tak bolo 138 žiadostí, z toho 28 zo zdravotných dôvodov, 56 uchádzačov nedodalo požadované doklady, 11 zrušilo svoju žiadosť, 26 nebolo psychicky spôsobilých a na prijímacom konaní sa nezúčastnilo 11 prihlásených. Z iných dôvodov bolo odmietnutých šesť uchádzačov (traja už sú v zálohách ozbrojených síl, dvaja nemajú brannú povinnosť a jeden nespĺňal podmienku vzdelania).Úspešní uchádzači 2. augusta nastúpia na 11-týždňový výcvik do priestorov Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin. Okrem telesnej a psychologickej prípravy bude jeho súčasťou aj ženijná, spojovacia, taktická, topografická i zdravotná príprava či streľby. Každý absolvent pritom získa vedomosti a zručnosti vo vojenskej špecializácii mechanizovaného vojska.Dobrovoľná vojenská príprava je v súčasnosti jedinou legálnou možnosťou, ako získať základy vojenského výcviku mimo vstupu do ozbrojených síl a ďalších bezpečnostných zborov. Výcvik bude prebiehať za nových podmienok. Napríklad finančný príspevok pre absolventov sa zvýšil o takmer 730 eur. V súčasnosti je teda vo výške viac ako 1100 eur. Skráti sa aj doba trvania výcviku z pôvodných 12 na 11 týždňov.Po absolvovaní dobrovoľnej vojenskej prípravy sa dobrovoľní vojaci automaticky stanú súčasťou záloh ozbrojených síl a v prípade záujmu o vstup do Ozbrojených síl SR už nebudú povinní absolvovať základný vojenský výcvik.Minuloročný pilotný projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy ukončilo 31 absolventov.