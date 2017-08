Podmienky na získanie dávky v nezamestnanosti sa upravia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. augusta (TASR) - Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti sa majú upraviť. Počíta s tým novela zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce. Právnu normu na tohtotýždňovom rokovaní už schválila vláda.Ministerstvo práce navrhuje, aby bol vznik nároku na dávku v nezamestnanosti jednotne stanovený. Podmienený bude najmenej dvomi rokmi poistenia v nezamestnanosti za posledné štyri roky. Pre zamestnancov s pracovnoprávnym pomerom na dobu neurčitú v súčasnosti platí, že musí byť poistený najmenej dva roky z posledných troch rokov. Rezort predpokladá, že zmeny v zákone umožnia väčšiemu počtu ľudí získať túto dávku, ak prídu o prácu.konštatuje rezort práce v dôvodovej správe s tým, že zmeny sú navrhované s prihliadnutím na podmienky nároku na túto dávku aj v okolitých susedských členských štátoch Európskej únie.Na základe štatistických údajov Sociálnej poisťovne z roku 2016 sa predpokladá, že z dôvodu zjemnenia podmienok nároku pre osoby v pracovnom pomere na dobu neurčitú vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti 3856 osobám, ktoré ju budú poberať v priemere päť mesiacov. Priemerná mesačná suma dávky v nezamestnanosti sa predpokladá na úrovni 444 eur v budúcom roku, v roku 2019 by mala byť na úrovni 462 eur a v roku 2020 by mala dosiahnuť 483 eur.Zmeny sa majú dotknúť aj ľudí, ktorí pracujú na určitý čas a osoby dobrovoľne poistené v nezamestnanosti. Dĺžka podporného obdobia týchto poistencov sa predlžuje zo štyroch na šesť mesiacov.zdôvodňuje ministerstvo. Predĺženie obdobia by sa malo dotknúť 614 poberateľov, ktorým bude dávka vyplácaná v priemere o dva mesiace dlhšie v porovnaní so súčasnosťou." vyčíslil rezort práce v doložke vplyvov.