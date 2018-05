Podmienky práce znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa majú zlepšiť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 24. mája (TASR) – Ministerstvo spravodlivosti chce zlepšiť podmienky práce znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na súdoch. Postarať sa o to má ministerská vyhláška, ktorej návrh rezort predložil do pripomienkovania. Nadväzuje na novelu statusového zákona, ktorú parlament schválil vo februári a do účinnosti vstúpi v polovici roka.Nad rámec novely ministerstvo zavádza nové položky, za ktoré si budú môcť experti pracujúci pre súdy účtovať paušálnu odmenu.vysvetlil rezort v predkladacej správe.Znalci si tak po novom budú podľa návrhu môcť účtovať odmenu za čiastkové úkony, akými sú výsluch alebo účasť na pojednávaní, ktoré bolo odročené. Paušálna náhrada za prípravu na pojednávanie alebo výsluch by mala v takomto prípade zodpovedať tarifnej odmene v rozsahu zhruba dve a pol hodiny. Ministerstvo si je pritom vedomé, že to nebude postačovať v náročných a rozsiahlych prípadoch, v bežných prípadoch by však malo.Rezort sa tiež snaží prilákať nových znalcov v odbore geodézia a kartografia, písmoznalectvo, ktoré sú dlhodobo personálne poddimenzované. Navrhlo preto zvýšiť ich tarifnú odmenu o polovicu, zo súčasných 13,28 eura na hodinu na 19,92 eura.V tejto súvislosti predkladacia správa konštatuje, že v odbore geodézia a kartografia je v súčasnosti zapísaných len 27 znalcov, pričom takmer pätina je vo veku viac ako 60 rokov a takmer polovica nad 50 rokov. V odbore písmoznalectvo je zapísaných len 13 znalcov, pričom všetci sú vo vekovej kategórii nad 50 rokov, dokonca desať z nich nad 60 rokov. Zvýšenie tarifnej odmeny by tak mohlo priniesť aj generačnú výmenu.Pripravuje sa takisto aj zvoľnenie podmienok používania motorových vozidiel pri výkone znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. Doteraz ho schvaľoval súd, táto podmienka sa má odbúrať. Znalci, tlmočníci a prekladatelia by mali mať nárok aj na náhradu výdavkov za ubytovanie, ak nie je možné dostaviť sa na pojednávanie alebo výsluch v deň jeho konania.Novela zákona, na ktorú nadväzuje vyhláška, upravila terminológiu jednotlivých častí znaleckého posudku a prekladu. Rovnako tak zaviedla možnosť podávať znalecké úkony a prekladateľské úkony v elektronickej podobe.