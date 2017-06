Podmienky pre zdravotne postihnutých posúdi medzinárodný projekt

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 1. júna (TASR) - Analýza a porovnanie legislatívy či skúseností vo vzťahu k integrácii zdravotne postihnutých v krajinách Vyšehradskej štvorky po ratifikácii Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím je cieľom medzinárodné projektu z dielne Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR. Výsledky budú na jeseň.priblížila prezidentka asociácie Mária Orgonášová. Dnes sa v Bratislave uskutočnil prvý diskusný stôl.Diskusie budú orientované na súčasnú situáciu v oblastiach ako bezbariérovosť; vzdelávanie detí a mládeže so zdravotným postihnutím; zdravotná a sociálna starostlivosť či zamestnávanie. Krajiny V4 majú podobnú históriu, ale v niektorých oblastiach dosahujú rozdielnu úroveň v prijatých opatreniach pre vytvorenie adekvátnych životných podmienok ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Na Slovensku je podľa Orgonášovej problémom najmä vysokobariérové prostredie či veľkokapacitné ústavy. Situácia sa má v zmysle spomínaného dohovoru OSN zlepšovať len pomaly.Projekt finančne podporil Vyšehradský fond.