Podmienky pre získanie nájomného bývania v Bratislave by sa mali meniť

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Získať v hlavnom meste nájomný byt pre mladé rodiny či seniorov by mohlo byť v budúcnosti jednoduchšie. V diskusnej relácii Tablet.TV to avizovala členka mestskej komisie sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania a poslankyňa bratislavského MsZ Zdenka Zaťovičová (Otvorený klub).Priblížila, že na pôde komisie v súčasnosti diskutujú o prehodnotení podmienok pre získanie nájomného bývania.približuje Zaťovičová, ktorá zároveň upozorňuje, že sa v posledných rokoch výrazne posunul vek, v ktorom si ľudia zakladajú rodinu.približuje.O zmene vekového limitu, v tomto prípade však smerom nadol, sa hovorí aj v prípade podmienky pre získanie nájomného bytu pre starších občanov. V súčasnosti je spodná veková hranica stanovená na 50 rokov.skonštatovala Zaťovičová.Podľa viceprimátorky Ivety Plšekovej, ktorá bola taktiež hosťom diskusie Tablet.TV, by sa koncepčná zmena nemala týkať iba nastavenia podmienok pre zisk nájomného bytu.uviedla viceprimátora Bratislavy. Poukázala v tejto situácii okrem iného aj na to, že okrem prirodzene vyprofilovaných skupín obyvateľov, pre ktorých je nájomné bývanie určené (mladé rodiny, seniori, ľudia v nepriaznivej životnej situácii), sa nájomné bývanie stáva zaujímavým pre čoraz väčšiu skupinu ľudí, ktorí do hlavného mesta prichádzajú za prácou, prípadne pre tých, ktorí nemajú ambíciu zaobstarať si vlastnú nehnuteľnosť za cenu úverového zaťaženia.Plšeková upozornila, že rozširovanie nájomného bývania v súčasnosti brzdí i to, že sa zložito hľadá dohoda medzi magistrátom, mestskými časťami a ich obyvateľmi pri výbere vhodných lokalít.pripomenula. Za diskusiu podľa nej stojí však možnosť preklasifikovať pozemky, ktoré by na takúto výstavbu boli vhodné, no v územnom pláne majú v súčasnosti stanovený iný účel využitia.