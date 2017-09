Podnájomné vzťahy pozemkov sa majú upraviť

Ilustračná snímka Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 7. septembra (TASR) - Podnájomné vzťahy pri pozemkoch upraví novela zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorú dnes poslal parlament do druhého čítania. Nadobudnúť účinnosť by mala od 1. januára budúceho roka.Novela z dielne ministerstva pôdohospodárstva spresňuje doterajšiu úpravu týkajúcu sa vzniku podnájomných vzťahov v prípadoch, ak nájomca užíva pozemky, kde sa zmluvný nájom skončil alebo sa má skončiť a pozemky sú neprístupné alebo ich nemožno racionálne užívať. V takom prípade je nájomca povinný s vlastníkom uzatvoriť na základe jeho písomnej žiadosti podnájomnú zmluvu k pozemkom, ktoré má prenajaté, a to v primeranej výmere a bonite.Novela zákona zavádza možnosť, aby o takýto postup mohla požiadať aj fyzická alebo právnická osoba, ktorá má s doterajším prenajímateľom uzavretú nájomnú zmluvu na nové obdobie, pričom v takomto prípade by podnájomný vzťah vznikol už priamo v prospech takéhoto subjektu.Právna norma tiež dopĺňa definíciu pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností klasifikovaný ako zastavané plochy a nádvoria, pričom však slúži na poľnohospodárske účely. Ustanovením sa odstraňuje nejednotnosť výkladu, či je možné aj takýto druh pozemku, ktorý je súčasťou napríklad hospodárskeho dvora, považovať za pozemok na účely tohto zákona.argumentuje agrorezort.Zároveň sa zo zákona vypúšťa doterajšia úprava automatickej obnovy nájomného vzťahu, nakoľko podľa agrorezortu spôsobovala nájomcom, ako aj prenajímateľom v praxi problémy, najmä z hľadiska záťaže sledovania dĺžky trvania nájomných zmlúv, vyzývania jednej alebo druhej zmluvnej strany na vrátenie a prevzatie pozemku, respektíve dochádzalo aj k ďalšiemu prenajatiu pozemkov bez toho, aby o zákonom ustanovenej povinnosti mala zmluvná strana vedomosť.