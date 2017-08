Podnikateľ Ladislav B. mal vypovedať na polícii, škodu chce zaplatiť

Na snímke účastníci protestu proti korupcii v Košiciach 5. júna 2017. Pochod zorganizovali študenti, ktorí okrem iného požadajú odstúpenie ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, policajného prezidenta Tibora Gašpara a prešetrenie káuz Gorila a Bašternák. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) – Podnikateľ Ladislav B. mal vo štvrtok (17.8.) vypovedať pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), kde si mal počas výsluchu uplatniť inštitút tzv. „účinnej ľútosti.“ Informuje o tom portál pluska.sk.Vyšetrovateľ NAKA obvinil 17. marca tohto roka podnikateľa Ladislava B. zo zločinu neodvedenia dane a poistného.Viaceré médiá informovali, že Ladislav B. si v minulosti mohol uplatniť neprimeraný odpočet daní vo výške približne dva milióny eur v súvislosti s bytmi v komplexe Five Star Residence. Polícia v tejto veci začala minulý rok trestné stíhanie a vykonala niekoľko prehliadok.Pri trestnom čine, z ktorého je podnikateľ obvinený, prichádza do úvahy inštitút účinnej ľútosti. Znamená to, že ak by obvinený uhradil škodu, ktorú mal spôsobiť, mohla by po splnení zákonných podmienok trestnosť jeho činu zaniknúť.