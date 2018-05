Podnikateľ údajne unesený v Berlíne stiahol odvolanie proti rozsudku

Na archívnej snímke z 24. januára 2018 je vietnamský podnikateľ a bývalý člen komunistickej strany Trinh Xuan Thanh. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 7. mája (TASR) - Nečakaný zvrat nastal v pondelok v prípade vietnamského podnikateľa a niekdajšieho straníckeho funkcionára Trinh Xuan Thanha, ktorého mala uniesť z Nemecka vietnamská tajná služba. Thanh totiž stiahol svoje odvolanie proti verdiktu súdu, ktorý ho odsúdil dvakrát na doživotie. Oznámil to podľa agentúry DPA súd v hlavnom meste Hanoj, kde sa mal odvolací proces s obvineným v pondelok začať.Oficiálny dôvod tohto kroku nie je známy, podľa hovorcu súdu však Thanh uviedol zdravotné dôvody.K dôvodom stiahnutia odvolania sa nechcela vyjadriť ani Thanhova matka Dam Thi Ngoc Kha.povedala agentúra DPA.Ľudový súd v Hanoji uznal 52-ročného Thanha v dvoch samostatných procesoch za vinného z korupcie a zlého hospodárenia. Jeho kauza od vlaňajšieho leta značne poškodila vzťahy medzi Nemeckom a Vietnamom. Nemecká vláda je totiž presvedčená, že bývalý generálny riaditeľ štátnej stavebnej spoločnosti PetroVietnam Construction (PVC), dcérskej firmy ropného a plynárenského gigantu PetroVietnam, bol v júli 2017 odvedený z Berlína proti svojej vôli.Vietnamská strana tvrdí, že do vlasti sa vrátil dobrovoľne. Podľa svojej nemeckej obhajkyne sa Thanh stal obeťou politických machinácií vo vietnamskej komunistickej strane. Thanh v roku 2016 ušiel z Vietnamu do Nemecka, aby sa vyhol trestnému stíhaniu.V Berlíne prebieha od apríla proces so 47-ročným Vietnamcom, ktorého Spolková prokuratúra obviňuje z toho, že bol agentom a podieľal sa na únose Thanha. Predpokladaní zosnovatelia únosu sú však stále na slobode.Celú kauzu nedávno znovu otvorili nemecké médiá, ktoré ju spájajú aj s návštevou generála To Lama na Slovensku, keďže niektorí podozriví sa mohli objaviť v jeho prítomnosti v Slovenskej republike len tri dni po údajnom únose Thanha z Berlína.