Podnikateľa uneseného v Berlíne odsúdili vo Vietname opäť na doživotie

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Hanoj 5. februára (TASR) - Vietnamského podnikateľa a bývalého člena komunistickej strany Trinh Xuan Thanha, ktorého mali uniesť z Berlína, odsúdili v pondelok druhýkrát za porušenia korupciu na doživotie. Informovala o tom agentúra DPA.Ľudový súd v Hanoji uznal 52-ročného Thanha vinným z prijatia úplatkov pri realizácii jedného stavebného projektu. Za korupciu a zlé hospodárenie už v januári dostal doživotný trest. Prokuratúra sa v oboch prípadoch vzdala požiadavky na trest smrti.Táto kauza od vlaňajšieho leta značne poškodila vzťahy medzi Nemeckom a Vietnamom. Nemecká vláda je totiž presvedčená, že bývalý generálny riaditeľ štátnej stavebnej spoločnosti PetroVietnam Construction (PVC), dcérskej firmy ropného a plynárenského gigantu PetroVietnam, bol v júli 2017 odvedený z Berlína proti svojej vôli.Podľa jeho nemeckej obhajkyne sa Thanh stal obeťou politických machinácií. Vietnamská strana tvrdí, že do vlasti sa vrátil dobrovoľne. Thanh v roku 2016 ušiel z Vietnamu do Nemecka, aby sa vyhol trestnému stíhaniu.Nových proces sa týkal projektu v Hanoji, na ktorom sa mal osobne obohatiť, a to tým, že predal podiely výrazne pod hodnotou súkromnému developerovi. Na oplátku mal dostať úplatok v prepočte viac ako pol milióna eur. Navyše má byť Thanh zodpovedný za to, že štát pripravil príjmy za ďalšie milióny eur.Sedem ďalších obvinených dostalo v rovnakej kauze tresty od šesť do 16 rokov väzenia.