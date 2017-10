Podnikatelia kritizujú štát za prístup pri zvyšovaní minimálnej mzdy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 3. októbra (TASR) - Podnikatelia považujú za "škandálne", že štát skokovito zvyšuje povinnú minimálnu mzdu v súkromnom sektore a sám ju pritom nedodržiava, keď 144.000 štátnych zamestnancov má tabuľkové platy nižšie, ako je minimálna mzda. Žiadajú preto vládu, aby najprv sama dodržiavala to, čo nariaďuje iným a išla tak príkladom súkromnému sektoru. Zhodli sa na tom členovia Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) na svojom dnešnom rokovaní v Bratislave.Ako povedal pre TASR prezident ZPS Ján Oravec, podnikatelia zároveň považujú za nespravodlivé, že im štát zvyšuje náklady zákonom nariadeným zvyšovaním miezd a zároveň si svoje príjmy chráni už niekoľkoročným zmrazením nezdaniteľnej časti základu dane. V dôsledku toho má byť minimálna mzda pre budúci rok 480 eur a nezdaniteľná časť len 316,94 eura, zatiaľ čo ešte pred piatimi rokmi sa nezdaniteľná časť základu dane približne rovnala minimálnej mzde, upozornil Oravec.Vláda sa chce v budúcom roku zaoberať návrhom zákona, ktorý by mal upraviť tabuľkové platy verejných zamestnancov. Uviedol to minulý týždeň minister financií Peter Kažimír (Smer-SD). Upozornil, že vláda je viazaná memorandom podpísaným ešte minulý rok pri kolektívnom vyjednávaní, ktoré stanovuje valorizáciu platov štátnych a verejných zamestnancov.avizoval Kažimír.