Podnikatelia majú problémy s GDPR pre nedostatok času na prípravu

Bratislava 21. júna (TASR) - Prílišná regulácia tak zo strany Bruselu, ale aj domácich rezortov, legislatívna smršť, ako aj slabá vymožiteľnosť práva - to sú niektoré z bariér rozvoja podnikateľského prostredia na Slovensku. Konštatovali to členovia Generálnej rady Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) vo štvrtok na rokovaní v Bratislave.Prezident ZPS Ján Oravec upozornil na problémy podnikateľov v súvislosti s nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR). V tomto prípade podľa neho nastali nejasnosti, na ktoré aj upozornili premiéra a Úrad na ochranu osobných údajov. Dostali však odpoveď, že podnikatelia mali dva roky na to, aby sa na nové podmienky pripravili. Neobstál tak argument, že chýbali akékoľvek metodické usmernenia, čoho výsledkom je podľa Oravca aj súčasný zmätok.Ako ďalej uviedol, ZPS sa v zmysle priorít stanovených na ostatnom sneme podnikateľov sústredí na zlepšovanie imidžu podnikania, ako aj samotných podnikateľov u širokej verejnosti. Podľa Oravca sú totiž často podsúvané len negatívne prípady a takmer vôbec sa nehovorí o tisíckach malých a stredných podnikateľoch.