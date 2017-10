Podnikatelia majú viacero spôsobov komunikácie s Finančnou správou SR

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. októbra (TASR) - Súčasné ohrozenie pri používaní elektronickej komunikácie vyplýva z tohto, že je možné sfalšovať elektronický podpis, a to z tzv. verejného kľúča. Inými slovami, ten, kto už raz elektronicky podpísal s eID nejaký dokument, je v ohrození, že niekto iný za neho podpíše celkom iný dokument. A ten bude právne záväzný. Teda mohol by prísť o majetok.radí Ondrej Macko, odborník na informačné technológie.Podľa neho prístup k elektronickým schránkam zriadeným štátom je stále bezpečný, keďže tu nebolo zistené ohrozenie. Zároveň zdôrazňuje, že ľudia, ktorí zatiaľ nič elektronicky nepodpísali, nemusia robiť nič, nie sú v ohrození, ak naďalej nebudú elektronicky podpisovať dokumenty.Ako zdôraznil v utorok (24.10.) tento týždeň prezident Finančnej správy František Imrecze, všetky ich portály sú bezpečné. S finančnou správou komunikuje elektronicky 357.409 subjektov. Z toho 7088 subjektov registrovaných na portáli finančnej správy používa eID kartu.V prípade elektronickej komunikácie s finančnou správou môže klient využívať viacero možností, ako elektronicky doručovať podania, a to prostredníctvom dohody o elektronickej komunikácii (FS vydáva v tomto prípade vlastné certifikáty), prostredníctvom KEP (kvalifikovaný elektronický podpis) alebo prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.