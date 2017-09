Podnikatelia nechcú zásahy do odmeňovania pri vysielaní pracovníkov

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. septembra (TASR) - Štáty by nemali zasahovať do odmeňovania vysielaných pracovníkov. Presvedčení sú o tom podnikatelia, ktorí sa zúčastnili prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS). Vysielanie zamestnancov sa pritom najviac týka priemyslu a služieb.Odmeňovanie vysielaných zamestnancov má upraviť nová eurosmernica, o ktorej štáty v súčasnosti rokujú. Podľa návrhu by vysielaní zamestnanci mali mať na rovnakom pracovnom mieste rovnakú mzdu ako domáci pracovníci v danej krajine. Na túto problematiku bol zameraný prieskum PAS, do ktorého sa zapojilo 116 podnikateľov z rôznych odvetví. Až 70 z nich má skúsenosti s vysielaním pracovníkov do zahraničia a ide najmä o firmy pôsobiace v priemysle, službách, IT priemysle či poradenstve.Jedna z otázok prieskumu bola zameraná na to, ako by podnikatelia navrhovali upraviť mzdy vyslaných pracovníkov. PAS sa túto otázku pýtala len firiem, ktoré v súčasnosti už vysielajú zamestnancov do zahraničia. Podľa slov výkonného riaditeľa Petra Kremského sa objavili najmä dva výrazné názory. Najviac podnikateľov si myslí, že štáty by mali nechať firmy, aby si platili zamestnancov, ako chcú, priklonilo sa k tomuto názoru zhruba 45 % účastníkov.doplnil Kremský.Vyše dve tretiny účastníkov v prieskume by chceli zachovať súčasné pravidlá, ktoré má smernica zmeniť.podotkol Kremský. Menšiu mieru súhlasu získali možnosti zavedenia kompromisných pravidiel, zavedenia francúzskych požiadaviek, ktorými sú priemerná mzda po troch dňoch v danom odvetví alebo možnosť, aby si každá krajina zregulovala pravidlá sama.uviedol Kremský.Z pripravovaných pravidiel vyplýva, že ak vyslaný pracovník strávi v inej krajine prácou viac ako tri dni, musí mu firma vyplatiť aspoň minimálnu mzdu cieľovej krajiny a zvládnuť aj celú administratívnu agendu.priblížil Kremský.Podnikatelia pritom majú obavy aj z výrazného nárastu byrokracie, ktorú by mohla nová smernica priniesť. Takmer polovica je presvedčená, že im stúpnu personálne náklady a tretina očakáva, že sa im bude ťažšie konkurovať na niektorých trhoch, niektorí dokonca plánujú odchod z takýchto trhov. Štvrtina neočakáva žiadne závažné zmeny.," podotkol výkonný riaditeľ PAS s tým, že firmy vysielajú zamestnancov do viacerých krajín.dodal Kremský.