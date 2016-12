Podnikatelia uprednostňujú záväzný harmonogram výstavby diaľnic

Na snímke tunel Žilina, ktorý je súčasťou diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, počas slávnostného prerazenia, 5. decembra 2016 v Žiline. FOTO TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Bratislava 28. decembra (TASR) – Stavebné spoločnosti na Slovensku pracujú v súčasnosti na 87 % svojich kapacít. Štyri pätiny ich riaditeľov si myslia, že vláda by mala vypracovať záväzný harmonogram výstavby diaľnic. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research.Ako uvádza, kapacity stavebných firiem boli v období aktuálneho prieskumu, teda v novembri a decembri, zaplnené v priemere na 87 %. Oproti štvrťročnej analýze z augusta tak vyťaženosť podnikov klesla o 4 percentuálne body. Horšie na tom sú iba spoločnosti zamerané na inžinierske stavby, ktoré vykazovali využitie svojich kapacít na 84 %.Väčšinu zákaziek pritom stavebné firmy získavajú od svojich stálych zákazníkov, v priemere ide o 61 %. Jedinú výraznejšiu odchýlku predstavujú opäť inžinierske spoločnosti, ktoré zákazky od stálych zákazníkov dostávajú takmer v troch prípadoch zo štyroch (73 %).Podľa ôsmich z 10 riaditeľov stavebných firiem (79 %) by mali politické strany stanoviť záväzný harmonogram výstavby diaľničných ťahov. Iba 7 % opýtaných s vypracovaním tohto harmonogramu nesúhlasilo a 14 % sa nedokázalo rozhodnúť. Veľké stavebné spoločnosti s týmto návrhom dokonca súhlasili stopercentne.O tom, že záväzný harmonogram by pomohol pravidelnejším investíciám, je presvedčených 76 % podnikov. Optimistickejšie sú z tohto pohľadu firmy zamerané na inžinierske stavebníctvo, ktoré v pravidelnejší príliv investícií vďaka záväznému harmonogramu veria v 86 % prípadov.potvrdil generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav-SK Marián Moravčík.Dnes je totiž podľa neho bežné, že sú obdobia, keď štát naraz súťaží viacero projektov, a potom zas obdobia, keď stavebné firmy nemajú možnosť uchádzať sa o veľké zákazky.