Podnikatelia vyhlásili výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2016

Bratislava 30. decembra (TASR) - Zo 49 nominovaných opatrení v roku 2016 získala prvé miesto v ankete Byrokratický nezmysel roka na základe on-line hlasovania povinnosť podnikateľov overovať, či zamestnanci ich dodávateľov nepracujú načierno. Overovanie všetkých skutočností, ktoré definujú nelegálnu prácu, je však prakticky, podľa Jána Solíka, predsedu Združenia mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS), nemožné.Podnikatelia zaslali do tohtoročnej ankety 49 námetov, z ktorých zástupcovia podnikateľských organizácií vybrali finálovú desiatku.konštatoval Solík.O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré prebiehalo od 8.12.2016 do 29.12.2016 a zapojilo sa doň celkovo 1151 respondentov. Na druhom mieste skončila jedna z povinností ilustrujúca absurdné ustanovenia nového zákona o odpadoch. Podľa tohto zákona sa v roku 2016 stala väčšina podnikateľov výrobcom obalových či neobalových výrobkov, aj keď v skutočnosti nič nevyrábajú. Ak napríklad dajú svojim zákazníkom na tovar vrecko, musia sa registrovať na ministerstve životného prostredia v Registri výrobcov obalov a splniť si množstvo ďalších povinností.Tretiu priečku v pomyselnom rebríčku byrokratických absurdít obsadil problém ilustrujúci nerovnaký prístup úradov k porovnateľným administratívnym úkonom. Kým zmena sídla firmy v obchodnom registri stojí 33 eur, obdobný úkon v registri Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny napríklad v prípade personálnych agentúr môže stáť až 500 eur.Medzi ďalšími povinnosťami, ktoré bodovali, bol zákaz predaja "tataráku", zatiaľ čo jedlá zo surových rýb sa ponúkať môžu, nemožnosť vstupovať do elektronických schránok zriadených pre firmy iba pomocou mena a hesla, tak ako je to v iných krajinách, či povinnosť podnikateľov dávať úradníkom na schválenie videá či fotografie zhotovené dronom." povedal pre TASR Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.Podľa Mariána Letovanca zo Slovak Business Agency lepšia regulácia a odstraňovanie nezmyselnej byrokracie je bezpochyby beh na dlhé trate. Dobrou správou je však zavedenie nových pravidiel pre regulačný proces a zriadenie Centra lepšej regulácie v Slovak Business Agency. Podľa neho by to mohlo prispieť k čo najmenšiemu počtu nominácií v budúcich rokoch.Byrokratický nezmysel je anticena pre legislatívne opatrenie komplikujúce život podnikateľom. Zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické opatrenia zbytočne zaťažujúce podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy. Byrokratický nezmysel bol ocenený v roku 2015 v kategórii Vzorové iniciatívy na podporu podnikania a zlepšovania podnikateľského prostredia v súťaži European enterprise promotion awards.Vyhlasovateľom ankety je Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Odborným garantom je Združenie podnikateľov Slovenska. Partnermi sú Republiková únia zamestnávateľov a Slovak Business Agency.