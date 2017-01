Podnikateľku Evu Z. oslobodili v kauze prípravy vraždy jej manžela

Foto: Ilustračné foto Foto: Ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 25. januára (TASR) – Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku dnes oslobodil spod obžaloby kvetinárku Evu Z., ktorá podľa prokuratúry mala pripravovať vraždu svojho manžela. Rozhodnutie nie je právoplatné, odvolal sa prokurátor.ŠTS už raz, v auguste 2015, poslal obžalovanú v tejto kauze za mreže na deväť rokov. Eva Z. podala odvolanie, o ktorom rozhodoval Najvyšší súd (NS) SR. Na neverejnom zasadnutí v októbri minulého roka rozsudok zrušil a vec vrátil ŠTS na opätovné prejednanie a rozhodnutie veci pre podľa jeho názoru zásadnú chybu vo vykonávaní dôkazov.V prípade vystupoval kľúčový svedok Martin A., ktorého si podľa prokuratúry mala obžalovaná najať, aby vraždu uskutočnil. Martin A. však skutok oznámil strážcom zákona.Polícia nasadila do prípadu agenta, avšak kľúčového svedka ďalej v prípade využila, napríklad umiestňovala na jeho telo zariadenia na zaznamenávanie stretnutí medzi ním a obžalovanou. Takýto postup bol podľa názoru NS SR v rozpore so zákonom.Prokurátor však v dnešnej záverečnej reči uviedol, že takýto postup sa využíva už dlhé roky, pričom vymenoval viaceré rozhodnutia aj NS SR, ktoré v obdobných prípadoch skončili právoplatným odsudzujúcim rozsudkom.povedal prokurátor. Argumentoval aj potrebou právnej istoty, kedy by mali súdy v rovnakých prípadoch zaujať rovnaké stanovisko. Obžalovanej navrhoval uložiť trest odňatia slobody desať rokov.Obhajca obžalovanej, naopak, oponoval, že aj judikatúra NS SR sa vyvíja. „," zdôraznil advokát. Svoju klientku navrhoval oslobodiť.Podľa prokuratúry mala kvetinárka Eva Z. pripravovať úkladnú vraždu manžela, a to len dva mesiace po svadbe. Obžalovaná svoju vinu od začiatku procesu odmieta a kauzu označuje za možnú pomstu svedka Martina A., ktorému podľa nej odmietla požičať väčšiu sumu peňazí.Vo veci bude teraz opäť rozhodovať NS SR.